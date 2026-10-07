Взрывы в Кременчуге 7 октября: повреждены десятки домов, есть погибшие и раненые
Взрывы в Кременчуге 7 октября прогремели во время утренней массированной ракетно-дроновой атаки.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Виталий Дякивнич.
Взрывы в Кременчуге 7 октября: что известно
В течение утра 7 октября Полтавская область подвергалась массированной ракетно-дроновой атаке. Воздушные силы ВСУ сообщали о движении крылатых ракет в направлении Кременчуга, Александрии и Полтавы.
По данным Нацполиции, российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугской общине.
По информации департамента ЖКХ Кременчугского городского совета, повреждены пять многоквартирных жилых домов, в которых всего 431 квартира, и 35 частных жилых домов.
Кроме того, шесть частных жилых домов разрушены. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий также сообщил о выбитых окнах и разбитых машинах.
На местах ударов работают полицейские, спасатели, взрывотехники, медики, волонтеры и коммунальные службы. Развернут оперативный штаб, который собирает информацию о пострадавших и поврежденном имуществе. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По состоянию на 12:55 в результате атаки погибли два человека, еще 34 получили травмы. Среди пострадавших — двое детей 2012 года рождения.
Ранее Нацполиция сообщала, что погибшими являются 72-летняя женщина и 40-летний мужчина. Их спасатели обнаружили в частном секторе.
Последствия российской атаки документируют следователи полиции и СБУ под процессуальным руководством прокуратуры.
Окончательные последствия взрывов в Кременчуге сегодня, 7 октября, уточняются.
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