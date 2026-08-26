Днем 26 июня враг снова атаковал Чернигов. Под завалами разрушенного здания ищут людей.

Об этом сообщили начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский и Черниговский городской совет.

Атака на Чернигов 26 августа: что известно

По данным городских властей, российские войска снова нанесли удар по тому же адресу, который уже атаковали ранним утром 26 августа.

Сейчас смотрят

На этот раз попадание зафиксировали в складском здании. Сначала сообщалось о двух пострадавших, которых госпитализировали.

Позже начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский уточнил, что число пострадавших возросло до четырех.

По предварительной информации, под завалами поврежденного здания могут находиться работники склада. Информация о последствиях повторной атаки на Чернигов уточняется.

Утренняя атака на Чернигов 26 августа: что известно

Ранее 26 августа российские войска атаковали Чернигов реактивными беспилотниками. В результате удара загорелся частный жилой дом, который огонь практически полностью уничтожил.

Также были повреждены хозяйственные постройки, а в расположенном рядом магазине возник пожар.

В доме на момент удара, по предварительным данным, находились три человека. Во время поисковых работ спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летней девочки. Еще одну 14-летнюю девочку госпитализировали.

Из-за гибели людей 26 августа в Чернигове объявили днем траура.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.