Враг повторно атаковал Чернигов: есть раненые, под завалами ищут людей
Днем 26 июня враг снова атаковал Чернигов. Под завалами разрушенного здания ищут людей.
Об этом сообщили начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский и Черниговский городской совет.
Атака на Чернигов 26 августа: что известно
По данным городских властей, российские войска снова нанесли удар по тому же адресу, который уже атаковали ранним утром 26 августа.
На этот раз попадание зафиксировали в складском здании. Сначала сообщалось о двух пострадавших, которых госпитализировали.
Позже начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брыжинский уточнил, что число пострадавших возросло до четырех.
По предварительной информации, под завалами поврежденного здания могут находиться работники склада. Информация о последствиях повторной атаки на Чернигов уточняется.
Утренняя атака на Чернигов 26 августа: что известно
Ранее 26 августа российские войска атаковали Чернигов реактивными беспилотниками. В результате удара загорелся частный жилой дом, который огонь практически полностью уничтожил.
Также были повреждены хозяйственные постройки, а в расположенном рядом магазине возник пожар.
В доме на момент удара, по предварительным данным, находились три человека. Во время поисковых работ спасатели обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летней девочки. Еще одну 14-летнюю девочку госпитализировали.
Из-за гибели людей 26 августа в Чернигове объявили днем траура.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.