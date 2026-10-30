Пролунав вибух у Чернігові: атаковано підприємство, виникла пожежа
Зранку пролунав вибух у Чернігові.
Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.
Вибухи у Чернігові 30 жовтня
Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа.
За інформацією пресслужби Чернігівської міськради, внаслідок російської атаки у Чернігові загорівся транспортний засіб. Про постраждалих не повідомляється.
У ДСНС повідомили, що вночі російські війська вдарили по Корюківському району Чернігівської області.
Внаслідок удару загорівся будинок культури. Через постійні повітряні тривоги рятувальникам ДСНС доводилося періодично зупиняти роботи та йти в укриття.
Попри загрози вогнеборці ліквідували пожежу. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
7 жовтня росіяни атакували Чернігів ракетами. Внаслідок влучання ракет виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі. Люди не постраждали.
26 червня ворог двічі атакував Чернігів. Влучання зафіксували у складську будівлю. Чотири людини дістали поранення. Під завалами пошкодженої будівлі можуть перебувати працівники складу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 710-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.