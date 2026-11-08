Одесская область подверглась массированной вражеской атаке на энергетику, есть перебои со светом в северной части региона.

Атака на энергетику Одесской области 8 ноября: что известно

Как сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, в результате российской атаки на энергетическую инфраструктуру в северной части региона возникли перебои с электроснабжением.

Специалисты ДТЭК Одесские электросети уже работают над устранением последствий обстрелов.

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Олег Кипер отметил, что, несмотря на частые воздушные тревоги, энергетики прилагают максимум усилий, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для жителей области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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