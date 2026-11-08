Одещина зазнала масованої ворожої атаки на енергетику, є перебої зі світлом у північній частині регіону.

Атака на енергетику Одеської області 8 листопада: що відомо

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру у північній частині регіону виникли перебої з електропостачанням.

Фахівці ДТЕК Одеські електромережі вже працюють над усуненням наслідків обстрілу.

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Олег Кіпер зазначив, що попри часті повітряні тривоги енергетики докладають максимум зусиль, щоб якомога швидше відновити електропостачання для жителів області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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