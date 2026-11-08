РФ снова атаковала энергетику Днепропетровщины: более 600 тыс. жителей без света
- Россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области.
- Обесточены четыре района области и Днепр.
Ночью Россия снова атаковала энергообъекты Днепропетровской области. Более 600 тыс. жителей области без света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Днепропетровщина: враг массированно атаковал энергетику
По данным компании ДТЭК, без света остались жители Павлоградского, Самаровского, Каменского, Днепровского районов и города Днепра.
Энергетики области уже работают, чтобы вернуть свет потребителям. Работы усложняются повторными атаками.
Ремонтные бригады в первую очередь пытаются запитать критическую инфраструктуру.
Напомним, что 7 ноября из-за атаки РФ в Днепре более 60 тыс. потребителей остались без электроэнергии.
6 ноября российские войска атаковали несколько энергетических объектов ДТЭК в Днепропетровской области. В результате ударов было повреждено оборудование, а на одном из объектов возник пожар.
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