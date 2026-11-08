Ночью Россия снова атаковала энергообъекты Днепропетровской области. Более 600 тыс. жителей области без света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Днепропетровщина: враг массированно атаковал энергетику

По данным компании ДТЭК, без света остались жители Павлоградского, Самаровского, Каменского, Днепровского районов и города Днепра.

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Энергетики области уже работают, чтобы вернуть свет потребителям. Работы усложняются повторными атаками.

Ремонтные бригады в первую очередь пытаются запитать критическую инфраструктуру.

Напомним, что 7 ноября из-за атаки РФ в Днепре более 60 тыс. потребителей остались без электроэнергии.

6 ноября российские войска атаковали несколько энергетических объектов ДТЭК в Днепропетровской области. В результате ударов было повреждено оборудование, а на одном из объектов возник пожар.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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