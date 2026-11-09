Вечером 8 ноября российские войска атаковали Балаклею Харьковской области, ударив по центральной части города.

Об этом сообщил начальник Балаклейской городской военной администрации Виталий Карабанов.

Атака на Балаклею 8 ноября: что известно

По словам Карабанова, в результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома и культурное учреждение. В частности, в зданиях выбиты окна.

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В данный момент известно, что в результате российской атаки на Балаклею 8 ноября пострадали три человека.

Один мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Еще две девушки подверглись острой реакции на стресс. Медицинскую помощь им оказали прямо на месте происшествия.

Обследование территории и определение масштабов нанесенного ущерба продолжаются.

Глава ГВА призвал жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях или других безопасных местах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.