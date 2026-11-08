В Кременчуге в результате атаки российских беспилотников зафиксировано попадание на двух локациях. Под ударом оказались жилой дом и гостиница.

Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Виталий Дьяковнич.

Атака на Кременчуг 8 ноября 2026 года: что известно

В результате атаки дрона поврежден многоквартирный дом, там вспыхнул пожар.

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— В Кременчуге зафиксировано попадание вражеских БпЛА на двух локациях, — написал Дьяковнич в Telegram.

Еще одно попадание зафиксировано в здании гостиницы. Там также возник пожар.

По предварительным данным, тяжелые травмы получил 16-летний парень. Его госпитализировали.

Впоследствии количество пострадавших выросло до четырех человек. К медикам обратились еще три человека.

На данный момент, подразделения ГСЧС спасли 15 человек.

На местах ударов работают все соответствующие службы.

Напомним, что ночью 30 октября российские оккупанты ударили по промышленному предприятию в Кременчугском районе Полтавской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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