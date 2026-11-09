Увечері 8 листопада російські війська атакували Балаклію Харківської області, поціливши в центральну частину міста.

Про це повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Атака на Балаклію 8 листопада: що відомо

За словами Карабанова, внаслідок обстрілу пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та заклад культури. Зокрема, у будівлях вибито вікна.

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Наразі відомо, що внаслідок російської атаки на Балаклію 8 листопада постраждали троє людей.

Один чоловік дістав осколкові поранення. Його госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Ще дві дівчини зазнали гострої реакції на стрес. Медичну допомогу їм надали безпосередньо на місці події.

Обстеження території та встановлення масштабів завданих збитків триває.

Очільник МВА закликав жителів міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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