Атака на Изюм 9 ноября: повреждены дома, среди пострадавших — дети
В ночь на 9 ноября российские войска атаковали Изюм Харьковской области с помощью ударных дронов и корректируемых авиабомб.
Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация.
Атака на Изюм 9 ноября: что известно
По информации Изюмской ГВА, российские войска нанесли комбинированный удар по городу примерно с 02:35 до 02:45.
Для атаки оккупанты использовали ударные дроны и корректируемые авиационные бомбы (УАБ).
Попадания зафиксировали в нескольких районах Изюма.
В частности, в районах Пески и Нефтяник в результате ударов дронов разрушено и повреждено около 10 жилых домов. Также пострадали хозяйственные постройки и легковые автомобили. После попаданий возник пожар.
В районе ИПЗ в результате удара корректируемыми авиабомбами разрушено административное здание неработающего предприятия.
Кроме того, повреждено остекление двух многоквартирных и нескольких частных жилых домов. На месте также возник пожар.
По данным городской военной администрации, в результате ночного обстрела пострадали шестеро мирных жителей, среди которых двое детей. У двоих несовершеннолетних зафиксировали острую реакцию на стресс.
Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
Информация о последствиях российской атаки на Изюм 9 ноября уточняется.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Изюмская ГВА