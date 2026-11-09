В ночь на 9 ноября российские войска атаковали Изюм Харьковской области с помощью ударных дронов и корректируемых авиабомб.

Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация.

Атака на Изюм 9 ноября: что известно

По информации Изюмской ГВА, российские войска нанесли комбинированный удар по городу примерно с 02:35 до 02:45.

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Для атаки оккупанты использовали ударные дроны и корректируемые авиационные бомбы (УАБ).

Попадания зафиксировали в нескольких районах Изюма.

В частности, в районах Пески и Нефтяник в результате ударов дронов разрушено и повреждено около 10 жилых домов. Также пострадали хозяйственные постройки и легковые автомобили. После попаданий возник пожар.

В районе ИПЗ в результате удара корректируемыми авиабомбами разрушено административное здание неработающего предприятия.

Кроме того, повреждено остекление двух многоквартирных и нескольких частных жилых домов. На месте также возник пожар.

По данным городской военной администрации, в результате ночного обстрела пострадали шестеро мирных жителей, среди которых двое детей. У двоих несовершеннолетних зафиксировали острую реакцию на стресс.

Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Информация о последствиях российской атаки на Изюм 9 ноября уточняется.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 719-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Изюмская ГВА