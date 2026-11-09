Уночі проти 9 листопада російські війська атакували Ізюм Харківської області ударними безпілотниками та керованими авіабомбами.

Про це повідомляє Ізюмська міська військова адміністрація.

Атака на Ізюм 9 листопада: що відомо

За інформацією Ізюмської МВА, російські війська завдали комбінованого удару по місту орієнтовно з 02:35 до 02:45.

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Для атаки окупанти застосували ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби (КАБ).

Влучання зафіксували в кількох районах Ізюма.

Зокрема, у районах Піски та Нафтовик внаслідок ударів безпілотників зруйновано та пошкоджено близько 10 житлових будинків. Також постраждали господарські споруди та легкові автомобілі. Після влучань виникла пожежа.

У районі ІПЗ внаслідок удару керованими авіабомбами зруйновано адміністративну будівлю підприємства, що не працює.

Крім того, пошкоджено шибки двох багатоквартирних та кількох приватних житлових будинків. На місці також виникла пожежа.

За даними міської військової адміністрації, внаслідок нічного обстрілу постраждали шестеро цивільних, серед яких двоє дітей. У неповнолітніх зафіксували гостру реакцію на стрес.

Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Інформація про наслідки російської атаки на Ізюм 9 листопада уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 719-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Ізюмська МВА

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