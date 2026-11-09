Взрывы в Харькове: дрон ударил по Киевскому району, ранен двухлетний мальчик
В понедельник, 9 ноября, российские войска атаковали Харьков беспилотником. Количество пострадавших в Киевском районе возросло до пяти человек.
Обновлено в 17:00. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Взрывы в Харькове 9 ноября: какие последствия
По информации ОВА, в Харькове пострадали пять человек в Киевском районе, которые обратились за помощью к медицинским работникам.
— В результате вражеского удара БпЛА по Киевскому району пострадал ребенок. Двухлетний мальчик получил ранения. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.
Как отмечается, ранения получили женщины 77 и 70 лет, 54-летний мужчина и мальчик в возрасте одного года и 11 месяцев. Острую реакцию на стресс получила 46-летняя женщина.
Терехов уточнил, что вражеский дрон ударил по многоэтажке в Киевском районе.
Из-за российской атаки в Харькове повреждены пять автомобилей и остекление магазина. По данным областной военной администрации, профильные специалисты устраняют последствия обстрела.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.