В понедельник, 9 ноября, российские войска атаковали Харьков беспилотником. Количество пострадавших в Киевском районе возросло до пяти человек.

Обновлено в 17:00. Об этом сообщают мэр города Игорь Терехов и руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове 9 ноября: какие последствия

По информации ОВА, в Харькове пострадали пять человек в Киевском районе, которые обратились за помощью к медицинским работникам.

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— В результате вражеского удара БпЛА по Киевскому району пострадал ребенок. Двухлетний мальчик получил ранения. Сейчас он находится в реанимации. Врачи оказывают всю необходимую помощь, — говорится в сообщении.

Как отмечается, ранения получили женщины 77 и 70 лет, 54-летний мужчина и мальчик в возрасте одного года и 11 месяцев. Острую реакцию на стресс получила 46-летняя женщина.

Терехов уточнил, что вражеский дрон ударил по многоэтажке в Киевском районе.

Из-за российской атаки в Харькове повреждены пять автомобилей и остекление магазина. По данным областной военной администрации, профильные специалисты устраняют последствия обстрела.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 720-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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