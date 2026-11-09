У понеділок, 9 листопада, російські війська атакували Харків безпілотником. Кількість постраждалих у Київському районі зросла до п’яти людей.

Оновлено о 17:00. Про це повідомляють мер міста Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вибухи в Харкові 9 листопада: які наслідки

За інформацією ОВА, у Харкові постраждали п’ятеро людей у Київському районі, які звернулися по допомогу медичних працівників.

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— Внаслідок ворожого удару БпЛА по Київському району постраждала дитина. Дворічний хлопчик зазнав поранень. Наразі він у реанімації. Лікарі надають усю необхідну допомогу, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, поранень зазнали жінки 77 і 70 років, 54-річний чоловік та хлопчик віком один рік і 11 місяців. Гостру реакцію на стрес отримала 46-річна жінка.

Терехов уточнив, що ворожий дрон ударив по багатоповерхівці у Київському районі.

Через російську атаку в Харкові пошкоджено п’ять автомобілів і скління магазину. За даними обласної військової адміністрації, профільні фахівці усувають наслідки обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 720-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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