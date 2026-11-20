Взрывы в Кривом Роге: серия ударов по парковке ресторана, среди погибших — ребенокДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Два человека погибли и еще 21 человек получил ранение во время вечерних взрывов в Кривом Роге 20 ноября.
Еще три человека ранены в Обуховской общине Днепровского района.
Обновлено. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
Взрывы в Кривом Роге сегодня, 20 ноября: что известно
Взрывы в Кривом Роге сегодня, 20 ноября, прогремели вечером.
Сначала российские войска ударили двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по парковке популярного ресторана в центре города.
После того, как началась аварийно-спасательная операция, враг нанес еще два удара реактивными Шахедами.
В 22:18 произошел еще один удар реактивным беспилотником по той же локации, где работали спасатели, медики и коммунальщики.
Известно, что во время взрывов в Кривом Роге 20 ноября подвергся разрушениям ресторан, гаражи и автомобили.
Также вокруг много поврежденных жилых домов и объектов бизнеса.
Количество раненых уже достигло 21. Среди пострадавших — двое детей.
Семилетнего мальчика, который находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, спасти не удалось.
– Врачи сделали все возможное, но были очень серьезные травмы головы… – отметил Александр Ганжа.
Не удалось спасти и 20-летнюю фельдшерку. Работница скорой получила травмы во время повторных ударов россиян. Ее сердце остановилось в больнице.
Следует отметить, что вечером 20 ноября российские войска атаковали также Обуховскую общину Днепровского района. Там загорелся частный дом.
Ранения получили три человека. 77-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщины в возрасте 61 и 75 лет будут лечиться амбулаторно.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.