Два человека погибли и еще 21 человек получил ранение во время вечерних взрывов в Кривом Роге 20 ноября.

Еще три человека ранены в Обуховской общине Днепровского района.

Обновлено. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.

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Взрывы в Кривом Роге сегодня, 20 ноября: что известно

Взрывы в Кривом Роге сегодня, 20 ноября, прогремели вечером.

Сначала российские войска ударили двумя баллистическими ракетами. Удары пришлись по парковке популярного ресторана в центре города.

После того, как началась аварийно-спасательная операция, враг нанес еще два удара реактивными Шахедами.

В 22:18 произошел еще один удар реактивным беспилотником по той же локации, где работали спасатели, медики и коммунальщики.

Известно, что во время взрывов в Кривом Роге 20 ноября подвергся разрушениям ресторан, гаражи и автомобили.

Также вокруг много поврежденных жилых домов и объектов бизнеса.

Количество раненых уже достигло 21. Среди пострадавших — двое детей.

Семилетнего мальчика, который находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии, к сожалению, спасти не удалось.

– Врачи сделали все возможное, но были очень серьезные травмы головы… – отметил Александр Ганжа.

Не удалось спасти и 20-летнюю фельдшерку. Работница скорой получила травмы во время повторных ударов россиян. Ее сердце остановилось в больнице.

Следует отметить, что вечером 20 ноября российские войска атаковали также Обуховскую общину Днепровского района. Там загорелся частный дом.

Ранения получили три человека. 77-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщины в возрасте 61 и 75 лет будут лечиться амбулаторно.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 731-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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