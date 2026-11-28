Утром россияне атаковали энергообъект ДТЭК Одесские электросети.

Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на энергообъект Одесской области 28 ноября

По данным компании ДТЭК Одесские электросети, в результате вражеских обстрелов без света остались более 6 тыс. потребителей.

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Фиксируются отключение света в Одесском районе, в частности, в Пересыпском районе Одессы.

— Специалисты всей Одесщины работают в усиленном режиме восстановления питания, — отметил Олег Кипер.

18 ноября враг нанес удар по Одессе. Ранения получили 13 человек, четверо погибли. Взрывами повредило кафе, магазины, жилые дома, учебное заведение.

12 ноября россияне массированно обстреляли Одессу и пригород. Было зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, поврежден гараж, горел автомобиль.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 739-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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