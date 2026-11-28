Россия атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области: более 6 тыс. потребителей без светаДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Утром россияне атаковали энергообъект ДТЭК Одесские электросети.
Об этом сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Атака на энергообъект Одесской области 28 ноября
По данным компании ДТЭК Одесские электросети, в результате вражеских обстрелов без света остались более 6 тыс. потребителей.
Фиксируются отключение света в Одесском районе, в частности, в Пересыпском районе Одессы.
— Специалисты всей Одесщины работают в усиленном режиме восстановления питания, — отметил Олег Кипер.
18 ноября враг нанес удар по Одессе. Ранения получили 13 человек, четверо погибли. Взрывами повредило кафе, магазины, жилые дома, учебное заведение.
12 ноября россияне массированно обстреляли Одессу и пригород. Было зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, поврежден гараж, горел автомобиль.
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