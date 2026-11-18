Взрывы в Одессе: в центре поврежден жилой дом, есть погибшие и раненыеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
Российские войска атаковали Одессу днем в среду, 18 ноября. В центральной части города получил повреждения жилой дом. В результате вражеского обстрела трое людей погибли, еще семеро пострадали.
Обновлено в 11:48. Об этом сообщили руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава ОВА Олег Кипер.
Взрывы в Одессе 18 ноября: какие последствия
По данным ГВА, под вражеским ударом оказался центр Одессы – там пострадал жилой дом.
В результате российской атаки погибли три человека. Среди погибших – две женщины и один мужчина. Также известно о по меньшей мере семерых пострадавших. Всем раненым медики оказывают необходимую помощь.
Из-за российского удара повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько автомобилей.
Во время второй атаки на центр Одессы пострадал еще один жилой дом и учебное заведение.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА