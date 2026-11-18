Российские войска атаковали Одессу днем ​​в среду, 18 ноября. В центральной части города получил повреждения жилой дом. В результате вражеского обстрела трое людей погибли, еще семеро пострадали.

Обновлено в 11:48. Об этом сообщили руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак и глава ОВА Олег Кипер.

Взрывы в Одессе 18 ноября: какие последствия

По данным ГВА, под вражеским ударом оказался центр Одессы – там пострадал жилой дом.

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В результате российской атаки погибли три человека. Среди погибших – две женщины и один мужчина. Также известно о по меньшей мере семерых пострадавших. Всем раненым медики оказывают необходимую помощь.

Из-за российского удара повреждено остекление жилых домов, кафе и магазинов. Загорелся легковой автомобиль, повреждены еще несколько автомобилей.

Во время второй атаки на центр Одессы пострадал еще один жилой дом и учебное заведение.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 729-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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