Взрывы в Одессе: попадание в многоэтажку, загорелся гараж
Российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по Одессе и пригороду. В городе зафиксировали попадание в многоэтажный жилой дом, а также возгорание в частном гараже.
О последствиях обстрела сообщили руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и глава ГВА Сергей Лысак.
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По словам руководителя ОВА Кипера, в результате дроновой атаки в областном центре зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. На данный момент информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.
Кроме того, при обстреле получили повреждения частное гаражное помещение. Как уточнил глава ГВА Лысак, на территории гаража вспыхнул пожар.
Он добавил, что в результате атаки на город загорелся легковой автомобиль.
В настоящее время на местах попаданий работают все соответствующие профильные службы. Специалисты продолжают обследовать территорию и уточнять данные о других возможных последствиях атаки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА