Российские войска осуществили массированную атаку беспилотниками по Одессе и пригороду. В городе зафиксировали попадание в многоэтажный жилой дом, а также возгорание в частном гараже.

О последствиях обстрела сообщили руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер и глава ГВА Сергей Лысак.

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По словам руководителя ОВА Кипера, в результате дроновой атаки в областном центре зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. На данный момент информация о пострадавших в экстренные службы не поступала.

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Кроме того, при обстреле получили повреждения частное гаражное помещение. Как уточнил глава ГВА Лысак, на территории гаража вспыхнул пожар.

Он добавил, что в результате атаки на город загорелся легковой автомобиль.

В настоящее время на местах попаданий работают все соответствующие профильные службы. Специалисты продолжают обследовать территорию и уточнять данные о других возможных последствиях атаки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 723-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

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