Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подписал приказ о расширении масштабов работы по сбору, обработке и хранению информации о нарушениях международного гуманитарного права со стороны российских войск.

Об этом Сырский сообщил в Telegram в пятницу, 15 мая.

– Документ нормативно закрепляет единые стандарты операционного процесса фиксации данных о военных преступлениях, выявленных во время выполнения боевых и специальных задач, а также порядок документирования этой информации в системе Интеграционная платформа Дельта, – отметил Сырский.

Он подчеркнул важность фиксации информации о каждом военном преступлении и отметил, что “все это – цифровая доказательная база для суда”.

По словам главнокомандующего, координацию этого направления будет осуществлять Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины.

В его структуре будет работать Управление по документированию нарушений норм права вооруженных конфликтов.

— За каждое военное преступление каждый российский преступник должен понести неминуемое наказание. Справедливость будет восстановлена, — подчеркнул Сырский.

Напомним, 12 мая российские оккупанты на Гуляйпольском направлении осквернили тела погибших украинских военных и отрезали им головы.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что подразделение оккупантов, военнослужащие которого издевались над телами погибших украинских защитников, а также личность командира уже установлены.

