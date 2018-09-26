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Слезы Роналду: Криштиану установил рекорд в Лиге чемпионов

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду установил уникальное “плаксивое” достижения.

Форвард Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду установил сомнительное достижение. 33-летний футболист стал первым в истории игроком, который плакал в Лиге чемпионов в составе трех разных клубов.

Последний раз Роналду давал волю эмоциям, когда впервые в карьере получил красную карточку в матче Лиги чемпионов против Валенсии.

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Главный арбитр встречи Феликс Брих показал португальцу прямую красную карточку на 29-й минуте матча после подсказки помощника. Роналду был наказан за столкновение с защитником хозяев Джейсоном Мурильо.

Кроме Ювентуса Криштиану рыдал в Реале и Манчестер Юнайтед.

К слову, Месси впервые отдал голос за Роналду The Best-2018.

ФотоGetty Images

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