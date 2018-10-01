Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола отметил игру Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Игра украинского хавбека Александра Зинченко в матче против Брайтона произвела впечатление на главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу. Наставник горожан допустил, что украинец примет участие в следующем матче команды в Лиге чемпионов против Хоффенхайма и в матче чемпионата Премьер-лиги с Ливерпулем.

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Отмечается, что Делфи не сможет помочь команде из-за проблем со здоровьем, а к Мэнди есть серьезные претензии, связанные с его поведением.

— Делфи пока точно сыграть не сможет, Мэнди тренируется, но я не уверен. Не стоит забывать о Зинченко, который прекрасно помог нам в прошлом сезоне. Все игроки знают, что они являются частью команды. Кто-то, возможно, не ожидал увидеть Зинченко в прошлой игре с Брайтоном, но он сыграл хорошо, поэтому заслужил право выйти на поле снова, – прокомментировал Гвардиола.

Guardiola says Zinchenko was “absolutely brilliant” on Saturday, and was asked if he will feature against Hoffenheim and Liverpool. “Delph will not be back. Mendy is training much better but I don’t know.” pic.twitter.com/au0gaEnAQF — Sam Lee (@Sammy_Goal) 30 сентября 2018 г.

Отметим, что Хосеп Гвардиола отстранил левого защитника Манчестер Сити Бенжамена Мэнди от тренировок на неделю из-за опоздания.

Для Зинченко матч против Брайтона стал первым, в котором он сыграл в новом сезоне АПЛ. Авторитетный портал Whoscored оценил действия Зинченко приличной восьмеркой – это третий результат в команде вместе с Давидом Силвой. Высший балл получили лишь Серхио Агуэро (8,3) и Рахим Стерлинг (9,1), которые стали авторами забитых мячей.

Кстати, игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами.

Фото: Getty Images.