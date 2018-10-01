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Блестяще! Гвардиола расхвалил Зинченко и намекнул, что рассчитывает на него

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола отметил игру Александра Зинченко на позиции левого защитника.

Игра украинского хавбека Александра Зинченко в матче против Брайтона произвела впечатление на главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу. Наставник горожан допустил, что украинец примет участие в следующем матче команды в Лиге чемпионов против Хоффенхайма и в матче чемпионата Премьер-лиги с Ливерпулем.

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Отмечается, что Делфи не сможет помочь команде из-за проблем со здоровьем, а к Мэнди есть серьезные претензии, связанные с его поведением.

— Делфи пока точно сыграть не сможет, Мэнди тренируется, но я не уверен. Не стоит забывать о Зинченко, который прекрасно помог нам в прошлом сезоне. Все игроки знают, что они являются частью команды. Кто-то, возможно, не ожидал увидеть Зинченко в прошлой игре с Брайтоном, но он сыграл хорошо, поэтому заслужил право выйти на поле снова, – прокомментировал Гвардиола.

Отметим, что Хосеп Гвардиола отстранил левого защитника Манчестер Сити Бенжамена Мэнди от тренировок на неделю из-за опоздания.

Для Зинченко матч против Брайтона стал первым, в котором он сыграл в новом сезоне АПЛ. Авторитетный портал Whoscored оценил действия Зинченко приличной восьмеркой – это третий результат в команде вместе с Давидом Силвой. Высший балл получили лишь Серхио Агуэро (8,3) и Рахим Стерлинг (9,1), которые стали авторами забитых мячей.

Кстати, игроков Ливерпуля поят секретным напитком, чтобы сделать чемпионами.

Фото: Getty Images.

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