Игра украинского хавбека Александра Зинченко в матче против Брайтона произвела впечатление на главного тренера Манчестер Сити Пепа Гвардиолу. Наставник горожан допустил, что украинец примет участие в следующем матче команды в Лиге чемпионов против Хоффенхайма и в матче чемпионата Премьер-лиги с Ливерпулем.

Отмечается, что Делфи не сможет помочь команде из-за проблем со здоровьем, а к Мэнди есть серьезные претензии, связанные с его поведением.

Guardiola says Zinchenko was “absolutely brilliant” on Saturday, and was asked if he will feature against Hoffenheim and Liverpool. “Delph will not be back. Mendy is training much better but I don’t know.” pic.twitter.com/au0gaEnAQF

— Sam Lee (@Sammy_Goal) 30 сентября 2018 г.