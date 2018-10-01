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Блискуче! Гвардіола розхвалив Зінченка і натякнув, що розраховує на нього

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відзначив гру Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Гра українського хавбека Олександра Зінченка в матчі проти Брайтона справила враження на головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу. Наставник містян допустив, що українець візьме участь в наступному матчі команди в Лізі чемпіонів проти Хоффенхайма і в матчі чемпіонату Прем’єр-ліги з Ліверпулем.

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Зазначається, що Делфі не зможе допомогти команді через проблеми зі здоров’ям, а до Менді є серйозні претензії, пов’язані з його поведінкою.

— Делфі поки точно зіграти не зможе, Менді тренується, але я не впевнений. Не варто забувати про Зінченка, який чудово допоміг нам в минулому сезоні. Всі гравці знають, що вони є частиною команди. Хтось, можливо, не очікував побачити Зінченка в минулій грі з Брайтоном, але він зіграв добре, тому заслужив право вийти на поле знову, – прокоментував Гвардіола.

Зазначимо, що Хосеп Гвардіола відсторонив лівого захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді від тренувань на тиждень через запізнення.

Для Зінченка матч проти Брайтона став першим, в якому він зіграв в новому сезоні АПЛ. Авторитетний портал Whoscored оцінив дії Зінченка пристойною вісімкою – це третій результат в команді разом з Давидом Сілвою. Вищий бал отримали лише Серхіо Агуеро (8,3) і Рахім Стерлінг (9,1), які стали авторами забитих м’ячів.

До речі, гравців Ліверпуля поять секретним напоєм, щоб зробити чемпіонами.

ФотоGetty Images.

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