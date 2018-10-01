Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола відзначив гру Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Гра українського хавбека Олександра Зінченка в матчі проти Брайтона справила враження на головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу. Наставник містян допустив, що українець візьме участь в наступному матчі команди в Лізі чемпіонів проти Хоффенхайма і в матчі чемпіонату Прем’єр-ліги з Ліверпулем.

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Зазначається, що Делфі не зможе допомогти команді через проблеми зі здоров’ям, а до Менді є серйозні претензії, пов’язані з його поведінкою.

— Делфі поки точно зіграти не зможе, Менді тренується, але я не впевнений. Не варто забувати про Зінченка, який чудово допоміг нам в минулому сезоні. Всі гравці знають, що вони є частиною команди. Хтось, можливо, не очікував побачити Зінченка в минулій грі з Брайтоном, але він зіграв добре, тому заслужив право вийти на поле знову, – прокоментував Гвардіола.

Guardiola says Zinchenko was “absolutely brilliant” on Saturday, and was asked if he will feature against Hoffenheim and Liverpool. “Delph will not be back. Mendy is training much better but I don’t know.” pic.twitter.com/au0gaEnAQF — Sam Lee (@Sammy_Goal) 30 сентября 2018 г.

Зазначимо, що Хосеп Гвардіола відсторонив лівого захисника Манчестер Сіті Бенжамена Менді від тренувань на тиждень через запізнення.

Для Зінченка матч проти Брайтона став першим, в якому він зіграв в новому сезоні АПЛ. Авторитетний портал Whoscored оцінив дії Зінченка пристойною вісімкою – це третій результат в команді разом з Давидом Сілвою. Вищий бал отримали лише Серхіо Агуеро (8,3) і Рахім Стерлінг (9,1), які стали авторами забитих м’ячів.

До речі, гравців Ліверпуля поять секретним напоєм, щоб зробити чемпіонами.

Фото: Getty Images.