Гра українського хавбека Олександра Зінченка в матчі проти Брайтона справила враження на головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу. Наставник містян допустив, що українець візьме участь в наступному матчі команди в Лізі чемпіонів проти Хоффенхайма і в матчі чемпіонату Прем’єр-ліги з Ліверпулем.

Читайте: Гравці Вест Гема жорстко потролили Ярмоленка за промах в матчі з Челсі

Зазначається, що Делфі не зможе допомогти команді через проблеми зі здоров’ям, а до Менді є серйозні претензії, пов’язані з його поведінкою.

Guardiola says Zinchenko was “absolutely brilliant” on Saturday, and was asked if he will feature against Hoffenheim and Liverpool. “Delph will not be back. Mendy is training much better but I don’t know.” pic.twitter.com/au0gaEnAQF

— Sam Lee (@Sammy_Goal) 30 сентября 2018 г.