В Кабинете министров прогнозируют, что средняя заработная плата в Украине может превысить 44 тыс. грн в 2029 году.

Об этом свидетельствует постановление Кабинета министров №695 Об одобрении Прогноза экономического и социального развития Украины на 2027-2029 годы, опубликованное на Правительственном портале.

Как будет меняться зарплата в Украине

В документе представлены два варианта развития экономики. Оптимистический план предполагает существенное уменьшение угроз безопасности уже с 2027 года. В то же время пессимистический сценарий базируется на прогнозе, что российская агрессия продолжится.

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Правительственный макропрогноз свидетельствует, что средняя номинальная зарплата украинцев (брутто) будет стабильно расти по обеим моделям развития событий, но с разной динамикой:

в 2027 году ожидается 35 010 грн при снижении военных рисков или 34 409 грн при продолжении боевых действий;

в 2028 году средний оклад повысится до 39 362 грн (положительный прогноз) или до 38 603 грн (отрицательный вариант);

в 2029 году средняя зарплата составит 44 083 грн, если ситуация улучшится, и 43 185 грн, если агрессия РФ будет продолжаться.

В то же время Кабмин прогнозирует рост общих расходов на зарплаты наемных работников и денежное содержание военных. Ожидается, что в 2027 году этот фонд составит от 3,60 до 3,65 трлн грн, а уже к 2029 году увеличится до 3,96–4,01 трлн грн. (финальная сумма будет зависеть от сценария).

Какое будущее экономики Украины

Согласно документу, ключевыми макроэкономическими тенденциями на ближайшие три года станут рост ВВП, повышение уровня средней заработной платы и снижение инфляционного давления.

По базовому сценарию ВВП увеличится на 4,5% в 2027 году, на 5,3% в 2028-м и достигнет 6,7% в 2029 году. Если ситуация будет развиваться менее благоприятно, то экономический прирост в эти годы составит 1,3%, 4,1% и 5% соответственно.

Базовый экономический сценарий закладывает тенденцию к планомерному укрощению инфляционных процессов в Украине в течение следующих трех лет. Согласно прогнозу, после 8,9% в 2027 году инфляция упадет до 6,9% в 2028 году, а в 2029 году приблизится к целевой отметке в 5,1%.

Уровень безработицы в 2027 году прогнозируется на отметке 12,7%, после чего в 2028 году он может ситуативно подняться до 12,9%, а уже в 2029 году снова снизится до 12,7%.

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