Полиция Лас-Вегаса возобновила дело о возможном изнасиловании с участием звездного футболиста Криштиану Роналду.

Правоохранительные органы вновь обвинили португальского нападающего туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Об этом сообщает The Guardian.

— По состоянию на сентябрь 2018 дело было возобновлено, и наши детективы изучают информацию, которую предоставила жертва. Никаких подробных сведений опубликовано не будет, – говорится в сообщении департамента полиции Лас-Вегаса.

Роналду, в свою очередь, решил нанять частного детектива. Он должен следить за девушкой, которая и обвинила его в изнасиловании.

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Также в Интернете появились общие фото Роналду и американки. На них женщина танцует и общается с португальцем.

28 сентября Кетрин Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание $375 тыс. По словам Кэтрин Майорги, Роналду силой овладел ею, причем изнасилования было, среди прочего, и анальным.

Криштиану, в свою очередь, отрицает любые обвинения в свой адрес.

Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com