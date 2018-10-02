Поліція Лас-Вегаса поновила справу щодо можливого зґвалтування за участю зіркового футболіста Кріштіану Роналду.

Правоохоронні органи знову звинуватили португальського нападника туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

Про це повідомляє The Guardian.

— Станом на вересень 2018 року справу було поновлено, і наші детективи вивчають інформацію, яку надала жертва. Ніяких докладних відомостей опубліковано не буде, – говориться у повідомленні департаменту поліції Лас-Вегаса.

Роналду, своєю чергою, вирішив найняти приватного детектива. Він повинен стежити за дівчиною, яка й звинуватила його у зґвалтуванні.

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Також в Інтернеті з’явилися спільні фото Роналду та американки. Наних жінка танцює та спілкується з португальцем.

28 вересня Кетрін Майорга вперше публічно виступила зі звинуваченнями в згвалтуванні на адресу Роналду. Інцидент нібито стався в 2009 році в Лас-Вегасі. Спортсмен, як стверджує Майорга, пізніше виплатив їй за мовчання $375 тис. За словами Кетрін Майорги, Роналду силою оволодів нею, причому зґвалтування було, серед іншого, і анальним.

Кріштіану, своєю чергою, заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

Фото: Cosmin Iftode | Dreamstime.com