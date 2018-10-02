PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Поліція поновила справу Роналду про зґвалтування: з'явилися нові подробиці/

Поліція поновила справу Роналду про зґвалтування: з’явилися нові подробиці

Поліція Лас-Вегаса поновила справу щодо можливого зґвалтування за участю зіркового футболіста Кріштіану Роналду.

Правоохоронні органи знову звинуватили португальського нападника туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

Про це повідомляє The Guardian.

— Станом на вересень 2018 року справу було поновлено, і наші детективи вивчають інформацію, яку надала жертва. Ніяких докладних відомостей опубліковано не буде, – говориться у повідомленні департаменту поліції Лас-Вегаса.

Роналду, своєю чергою, вирішив найняти приватного детектива. Він повинен стежити за дівчиною, яка й звинуватила його у зґвалтуванні.

Читайте: Крауч: Роналду голяка біля дзеркала розповідав, що гарніший ніж Мессі

Також в Інтернеті з’явилися спільні фото Роналду та американки. Наних жінка танцює та спілкується з португальцем.

Фото: MATRIXPHOTOS.COM, celebritiesbuzz.com.gh

28 вересня Кетрін Майорга вперше публічно виступила зі звинуваченнями в згвалтуванні на адресу Роналду. Інцидент нібито стався в 2009 році в Лас-Вегасі. Спортсмен, як стверджує Майорга, пізніше виплатив їй за мовчання $375 тис. За словами Кетрін Майорги, Роналду силою оволодів нею, причому зґвалтування було, серед іншого, і анальним.

Кріштіану, своєю чергою, заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

ФотоCosmin Iftode | Dreamstime.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Це частина моєї роботи: Роналду відповів на звинувачення у згвалтуванні
Накачав наркотиками і зґвалтував: комік Білл Косбі отримав термін
Сльози Роналду: Криштіану встановив рекорд в Лізі чемпіонів
The Best-2018: Мессі вперше віддав голос за Роналду
ФІФА назвала найкращого футболіста року
Хто отримає нагороду найкращого гравця за версією ФІФА? (ГОЛОСУВАННЯ)
Важко падати з Олімпу? Роналду не приїде на церемонію вручення нагород ФІФА
Роналду розридався після вилучення
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка