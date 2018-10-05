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Умер баскетболист Григорий Хижняк

Украинский баскетболист Григорий Хижняк умер в возрасте 44 лет.

умер григорий хижняк

Об этом сообщает basket.com.ua.

По неподтвержденным данным, у спортсмена случился инфаркт.

Информация о том, где и когда состоится прощание с Григорием Хижняком, будет размещена позже.

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Хижняк был одним из лучших оборонительных центровых европейского баскетбола начала 2000-х годов. Выступая за каунасский Жальгирис, стал чемпионом Литвы в сезоне 2000-2001 гг. Григорий Хижняк выступал за сборную Украины на двух чемпионатах Европы – в 1997 и 2003 году.

По окончании карьеры игрока и чемпионата Украинской Суперлиги 2009/2010 стал тренером дубля команды ДнепрАзот.

С сезона 2011/12 занимал пост директора по маркетингу киевского Будивельника.

Напомним, 23 сентября в возрасте 84 лет умер Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году за работу по волоконной оптике.

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