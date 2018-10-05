Український баскетболіст Григорій Хижняк помер у віці 44 років.

Про це повідомляє прес-служба basket.com.ua.

За непідтвердженими даними, у спортсмена стався інфаркт.

Інформація про те, де і коли відбудеться прощання з Григорієм Хижняком, буде розміщена пізніше.

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Хижняк був одним з найкращих оборонних центрових європейського баскетболу початку 2000-х років. Виступаючи за каунаський Жальгіріс, став чемпіоном Литви в сезоні 2000-2001 рр. Григорій Хижняк виступав за збірну України на двох чемпіонатах Європи – в 1997 і 2003 році.

Після закінчення кар’єри гравця і чемпіонату української Суперліги 2009/2010 став тренером дубля команди Дніпроазот.

З сезону 2011/12 обіймав посаду директора з маркетингу київського Будівельника.

Нагадаємо, 23 вересня у віці 84 років помер Чарльз Као, який отримав Нобелівську премію з фізики в 2009 році за роботу з волоконної оптики.