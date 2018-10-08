В активе украинских сборников на прошлой неделе поражение в АПЛ, гол в чемпионате Бельгии и победа в Бундеслиге.

В 9-м туре английской Премьер-лиги команда Андрея Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед на выезде встречалась с Брайтоном. Украинец вышел в стартовом составе молотобойцев, однако не помог команде избежать поражения – 0:1.

Брайтон забил единственный гол в матче, воспользовавшись ужасным пасом Нобла на Ярмоленко и ошибкой Андрея. Всего Ярмоленко сыграл 70 минут матча. Стоит добавить, что Ярмоленко дважды пробивал по воротам Мэттью Райана: с первым ударом справился голкипер, а второй – заблокировали защитники.

После восьми туров Вест Хэм, имея в активе 7 очков, занимает пятнадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Свою третью победу в Бундеслиге получил немецкий Шальке Евгения Коноплянки. Кобальтовые на выезде встречались с дюсельдорфськой Фортуной. Украинский вингер вышел на замену на 79-й минуте, а сама игра завершилась победой подопечных Доменико Тедеско 2:0.

После семи туров, имея шесть очков, Шальке занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Германии.

В 10-м туре чемпионата Бельгии произошло дерби клубов футболистов сборной Украины. Гент Романа Яремчука и Игоря Пластуна принимал на своем поле Генк Руслана Малиновского.

Пластун и Малиновский сыграли полный матч, а Яремчук появился на поле на 66-й минуте. На 67-й минуте Руслан оформил гол красавец в ворота Гента. Сама игра завершилась победой гостей со счетом 5:1.

Генк с 26 очками в активе лидирует в турнирной таблице, а Гент с 14-ю очками занимает седьмую строчку.

В шестом туре греческой Суперлиги АЕК Дмитрия Чигринского расписал мировую с Олимпиакосом – 1:1. Украинец вышел с первых минут и отыграл весь матч. С 13 очками АЭК занимает третье место чемпионата.

Евгений Шахов помог ПАОКу одержать победу на своем поле над Аполлоном (2:0). Наставник команды доверил украинцу место со стартовых минут и тот провел весь матч на поле, тогда как Евгений Хачериди не попал даже в заявку. С 16-ю очками ПАОК является лидером турнирной таблицы.

Добавим, что Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на игру с Ливерпулем (0:0), а Андрей Лунин весь выездной матч против Райо Вальекано просидел в запасе Леганеса (1:0).

Фото: Getty Images, KRC Genk.