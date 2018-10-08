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Український вікенд: гол-красень Малиновського та провал Ярмоленка

У доробку українських збірників минулого тижня поразка в АПЛ, гол у чемпіонаті Бельгії та перемога у Бундеслізі.

У 9-му турі англійської Прем’єр-ліги команда Андрія Ярмоленка Вест Гем Юнайтед на виїзді зустрічалася з Брайтоном. Українець вийшов у стартовому складі молотобійців, однак не допоміг команді уникнути поразки – 0:1.

Брайтон забив єдиний гол у матчі, скориставшись жахливим пасом Нобла на Ярмоленка та помилкою Андрія. Всього Ярмоленко відіграв 70 хвилин матчу. Варто додати, що Ярмоленко двічі пробивав по воротах Меттью Раяна: з першим ударом впорався голкіпер, а другий – заблокували захисники.

Після восьми турів Вест Гем, маючи в активі 7 очок, посідає 15-е місце в турнірній таблиці АПЛ.

Свою третю перемогу у Бундеслізі здобув німецький Шальке Євгена Коноплянки. Кобальтові на виїзді зустрічалися з дюсельдорфською Фортуною. Український вінгер вийшов на заміну на 79-й хвилині, а сама гра завершилася перемогою підопічних Доменіко Тедеско 2:0.

Після семи турів, маючи шість очок, Шальке посідає 14-ту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

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У 10-му турі чемпіонату Бельгії відбулося дербі клубів футболістів збірної України. Гент Романа Яремчука та Ігора Пластуна приймав на власному полі Генк Руслана Маліновського.

Пластун та Маліновський відіграли повний матч, а Яремчук з’явився на полі на 66-й хвилині. На 67-й хвилині Руслан оформив гол красень у ворота Гента. Сама гра завершилася перемогою гостей з рахунком 5:1.

Генк з 26 очками в активі лідирує в турнірній таблиці, а Гент із 14-ма очками посідає сьому сходинку.

У шостому турі грецької Суперліги АЕК Дмитра Чигринського розписав мирову з Олімпіакосом – 1:1. Українець вийшов зі стартових хвилин та відіграв весь матч. З 13 очками АЕК посідає третю сходинку чемпіонату.

Євген Шахов допоміг ПАОКу здобути перемогу на своєму полі над Аполлоном (2:0). Наставник команди довірив українцю місце зі стартових хвилин і той провів весь матч на полі, тоді як Євген Хачеріді не потрапив навіть у заявку. З 16-ма очками ПАОК є лідером таблиці.

Додамо, що Олександр Зінченко не потрапив до заявки Манчестер Сіті на гру з Ліверпулем (0:0), а Андрій Лунін весь виїзний матч проти Райо Вальєкано просидів у запасі Леганеса (1:0).

ФотоGetty ImagesKRC Genk.

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