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Золотий м’яч-2018: номінанти на премію

Журнал France football оголошує тридцятку номінантів на Золотий м’яч-2018.

Французьке видання France Football протягом дня (8 жовтня) назве усіх претендентів на нагороду Золотий м’яч.

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До першої п’ятірки потрапили форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, голкіпер Ліверпуля Аліссон Бекер, нападники мадридського Реала Карім Бензема і Гарет Бейл, а також форвард ПСЖ Едінсон Кавані.

До другої п’ятірки потрапили воротар Реала Тібо Куртуа, нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне, форвард Ліверпуля Роберто Фірміно і захисник Атлетіко Дієго Годін.

У третю п’ятірку увійшли нападник Атлетіко Антуан Грізманн, півзахисники Челсі Еден Азар і Н’Голо Канте, півзахисник Реала Іско і форвард Тоттенхема Гаррі Кейн.

Решта 15 номінантів будуть оголошені протягом понеділка.

Церемонія вручення Золотого м’яча відбудеться 3 грудня в Парижі.

Раніше УЄФА назвала найкращих футболістів сезону.

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