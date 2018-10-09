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Роналду обвинили в изнасиловании еще две женщины

Звезду Ювентуса Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании еще 2 женщины.

роналду обвиняют в изнасиловании

Об этом передает The Sun со ссылкой на адвоката Лесли Стовалла, представляющего интересы американки Кэтрин Майорги.

По информации издания, одна из женщин заявила, что была “ранена” Роналду, а другая заключила соглашение о неразглашении с футболистом, как и Майорга.

7 октября Стовалл рассказал, что к нему обратилась женщина, заявившая, что Роналду изнасиловал ее.

По словам адвоката, информацию о насильственных действиях со стороны футболиста передадут в полицию Лас-Вегаса.

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Напомним, 28 сентября Кетрин Майорга впервые публично выступила с обвинениями в изнасиловании в адрес Роналду. Инцидент якобы произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание $375 тыс. По словам Кэтрин Майорги, Роналду силой овладел ею, причем изнасилования было, среди прочего, и анальным.

Криштиану, в свою очередь, отрицает любые обвинения в свой адрес.

Фото: dreamstime.

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