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Роналду звинуватили у зґвалтуванні ще дві жінки

Зірку Ювентуса Кріштіану Роналду звинуватили в згвалтуванні ще 2 жінки.

роналду обвиняют в изнасиловании

Про це передає The Sun з посиланням на адвоката Леслі Стовалла, що представляє інтереси американки Кетрін Майоргі.

За інформацією видання, одна з жінок заявила, що була “поранена” Роналду, а інша уклала угоду про нерозголошення з футболістом, як і Майорга.

7 жовтня Стовалл розповів, що до нього звернулася жінка, яка заявила, що Роналду зґвалтував її.

За словами адвоката, інформацію про насильницькі дії з боку футболіста передадуть в поліцію Лас-Вегаса.

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Нагадаємо, 28 вересня Кетрін Майорга вперше публічно виступила зі звинуваченнями в згвалтуванні на адресу Роналду. Інцидент нібито стався в 2009 році в Лас-Вегасі. Спортсмен, як стверджує Майорга, пізніше виплатив їй за мовчання $375 тис. За словами Кетрін Майорги, Роналду силою оволодів нею, причому зґвалтування було, серед іншого, і анальним.

Кріштіану, своєю чергою, заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

Фото: dreamstime.

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