В Англії створили петицію про розміщення футболістів на нових банкнотах номіналом 5 і 50 фунтів стерлінгів.

Англійські вболівальники створили петицію, в якій запропонували розмістити зображення захисника Лестера і національної збірної Гаррі Магуайр на оновленій банкноті номіналом 50 фунтів стерлінгів.

За допомогою фотошопу був навіть зроблений макет купюри, на якому футболіст сидить верхи на єдинорозі.

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Петицію вже підписали понад 17 тис. осіб.

Її помітив в Twitter захисник Кайл Уокер і закликав своїх фоловерів проголосувати, при цьому запропонував розмістити себе на 5-ти фунтовій банкноті.



На надувному єдинорозі! Фанати хочуть бачити гравців збірної Англії на банкнотах / 2 фотографии

Нагадаємо, під час ЧС-2018 в якості відновлювальних процедур гравці збірної Англії влаштовували запливи в басейні на надувних єдинорогах.

Фото: Getty Images.