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Можем все: Ибрагимович вышел на лед во время матча НХЛ

Златан Ибрагимович начал хоккейный матч, выполнив первый вброс шайбы.

Футболист Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович начал хоккейный поединок между Лос-Анджелес Кингз и Нью-Йорк Айлендерс.

Под аплодисменты зрителей нападающий появился на арене и выполнил первый вброс шайбы. Отметим, по льду швед передвигался в ботинках, а не на коньках.

– Мы можем делать все, что хотим, – написал форвард на своей странице в Instagram.

Читайте: Лучшая команда мира! Ибрагимович осуществил мечту спасенных из пещеры детей

Сама игра завершилась разгромной победой Нью-Йорк Айлендерс со счетом 7:2.

Напомним, Ибрагимович забил фантастический 500-й гол в карьере.

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