Португальский нападающий Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 400 мячей в европейских топ-лигах.

Португальский нападающий Криштиану Роналду, который играет за туринский Ювентус, стал первым футболистом в истории, которому удалось забить 400 мячей в топ-лигах Европы, сообщает 112 Украина.

Роналду установил рекорд в матче Ювентуса с Дженоа в последнем туре Серии А, который закончился со счетом 1:1.

Гол стал для футболиста 5-м в чемпионате Италии. Ранее он забил 311 мячей в Испании за мадридский Реал и 84 мяча в Англии за Манчестер Юнайтед.

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К слову, Криштиану Роналду похвастался игрой своего сына за Ювентус U-9.