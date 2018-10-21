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Вперше в історії футболу: Роналду забив 400 м’ячів у європейських топ-лігах

Португальський нападник Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 400 м’ячів у європейських топ-лігах.

Кріштіану Роналдо

Португальський нападник Кріштіану Роналду, який грає за туринський Ювентус, став першим футболістом в історії, якому вдалося забити 400 м’ячів в топ-лігах Європи, повідомляє 112 Україна.

Роналду встановив рекорд в матчі Ювентуса з Дженоа в останньому турі Серії А, який закінчився з рахунком 1:1.

Гол став для футболіста 5-м в чемпіонаті Італії. Раніше він забив 311 м’ячів в Іспанії за мадридський Реал і 84 м’ячі в Англії за Манчестер Юнайтед.

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До слова, Кріштіану Роналду похвалився грою свого сина за Ювентус U-9.

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