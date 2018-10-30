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Обогнал Селену Гомес! Роналду стал самым популярным пользователем в Instagram

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду обогнал Селена Гомес по количеству подписчиков в соцсети Instagram.

Американская актриса и певица Селена Гомес, которая в течение двух лет была лидером по количеству фолловеров в Instagram, уступила португальскому футболисту Криштиану Роналду.

За жизнью звездного футболиста туринского Ювентуса следит 144 млн 200 тыс. человек.

33-летний футболист любит рассказывать о событиях из своей жизни и активно публикует фотографии.

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Обогнал Селену Гомес! Роналду стал самым популярным пользователем в Instagram / 9 фотографий

Фанаты Селены уже пишут гневные отзывы в комментариях к фото Роналду в соцсети, а специалисты объясняют, почему Гомес уступила пальму первенства. Все дело в том, что, пока певица проходила лечение от нервного срыва в клинике, она не преподавала посты в социальной сети, в отличие от Криштиану.

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К слову, Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 400 мячей в европейских топ-лигах.

Фото: cristiano.

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