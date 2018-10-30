Форвард Ювентуса Криштіану Роналду обігнав Селену Гомес за кількістю підписників в соцмережі Instagram.

Американська актриса та співачка Селена Гомес, яка протягом двох років була лідером за кількістю фоловерів в Instagram, поступилася португальському футболісту Криштіану Роналду.

За життям зіркового футболіста туринського Ювентуса стежить 144 млн 200 тис. осіб.

33-річний футболіст любить розповідати про події зі свого життя і активно публікує фотографії.



Фото: instagram.com/cristiano

Фото: instagram.com/cristiano

Фото: instagram.com/cristiano

Фото: instagram.com/cristiano

Фото: instagram.com/cristiano

Фото: instagram.com/cristiano

Фото: instagram.com/cristiano

Фото: instagram.com/cristiano Фото: instagram.com/cristiano Обігнав Селену Гомес! Роналду став найпопулярнішим користувачем в Instagram / 9 фотографий

Фанати Селени вже пишуть гнівні відгуки в коментарях до фото Роналду в соцмережі, а фахівці пояснюють, чому Гомес поступилася пальмою першості. Вся справа в тому, що, поки співачка проходила лікування від нервового зриву в клініці, вона не викладала пости в соціальній мережі, на відміну від Криштіану.

Читайте: В Англії на честь Роналду випустили еротичне печиво

До речі, Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 400 м’ячів у європейських топ-лігах.

Фото: cristiano.