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Обігнав Селену Гомес! Роналду став найпопулярнішим користувачем в Instagram

Форвард Ювентуса Криштіану Роналду обігнав Селену Гомес за кількістю підписників в соцмережі Instagram.

Американська актриса та співачка Селена Гомес, яка протягом двох років була лідером за кількістю фоловерів в Instagram, поступилася португальському футболісту Криштіану Роналду.

За життям зіркового футболіста туринського Ювентуса стежить 144 млн 200 тис. осіб.

33-річний футболіст любить розповідати про події зі свого життя і активно публікує фотографії.

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Обігнав Селену Гомес! Роналду став найпопулярнішим користувачем в Instagram / 9 фотографий

Фанати Селени вже пишуть гнівні відгуки в коментарях до фото Роналду в соцмережі, а фахівці пояснюють, чому Гомес поступилася пальмою першості. Вся справа в тому, що, поки співачка проходила лікування від нервового зриву в клініці, вона не викладала пости в соціальній мережі, на відміну від Криштіану.

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До речі, Кріштіану Роналду став першим футболістом в історії, який забив 400 м’ячів у європейських топ-лігах.

Фотоcristiano.

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