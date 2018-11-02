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WBO назвала боксера года

Всемирная боксерская организация (WBO) подвела итоги 2018 года.

Всемирная боксерская организация (WBO) на ежегодном съезде подвела итоги за два месяца до его завершения.

По мнению организации, лучшим боксером года стал американец Теренс Кроуфорд (34-0, 25 КО), выступающий в полусреднем весе.

В 2018 году он провел 2 поединка: 9 июня Кроуфорд завоевал пояс WBO в бою с австралийцем Джеффом Хорном, а 13 октября защитил титул в поединке с Хосе Бенавидесом.

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Лучшим боем года организация признала поединок Шо Кимура — Косей Танака, который прошел 24 сентября в Японии.

А вот поражение Сергея Ковалева от Елейдера Альвареса признали главной сенсацией года.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт рассказал, при каких условиях состоится бой между Флойдом Мэйуэзером и Хабибом Нурмагомедовым.

Фото: WBO.

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