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Регги не будет: ирландскому клубу запретили носить футболки с Бобом Марли

Дублинский клуб Богемиас должен убрать изображение ямайского музыканта Боба Марли со своей гостевой формы.

Ирландский футбольный клуб Богемиас из Дублина вынужден изменить дизайн гостевой формы, на которой был изображен ямайский певец регги Боб Марли.

Об этом сообщает издание BBC.

Соответствующий запрет на использование лица певца клуб получил от представителей агентства Боба Марли.

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Изображение легендарного музыканта на форме Богемиас заменил сжатым кулаком, который является символом единства, прочности и сопротивления.

Интересно, что до официальной презентации формы с изображением Боба Марли ее заказали тысячи человек из 45 стран мира.

Напомним, Боб Марли – всемирноизвестный исполнитель музыки в стиле регги. Также певец был огромным фанатом футбола и болел за сборную Аргентины. Марли скончался в возрасте 36-ти лет от рака.

К слову, Марадона получил тортом в лицо от футболистов Дорадоса.

Фото: Bohemian FC.

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