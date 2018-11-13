Футбольна асоціація Англії (FA) висунула обвинувачення проти форварда Ліверпуля Даніеля Старріджа через порушення правил щодо ставок на матчі.

Форварда англійського Ліверпуля Даніеля Старріджа звинуватили у тому, що він робив ставки на два матчі під егідою FA (Футбольна асоціація Англії).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Відзначається, що футболіст двічі порушував правила у січні 2018 року. На які саме матчі робив ставки Старрідж не повідомляється.

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29-річний футболіст повинен відповісти на обвинувачення до 20 листопада.

Мерсисайдський клуб миттєво відреагував на звинувачення FA, щодо свого футболіста:

— Даніель погодився співпрацювати зі слідством у цій справі і запевнив клуб, що не відступиться від свого рішення. Старрідж заявив, що ніколи не робив ставок на матчі.

Серед потенційних санкцій, які загрожують Старріджу не лише грошовий штраф, але й тривала дискваліфікація.

Нагадаємо, Ліверпуль сенсаційно поступився на виїзді Црвені Звезді у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Фото: Daniel Sturridge.