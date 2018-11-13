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FA звинуватила футболіста Ліверпуля через ставки на матчі. Він все заперечує

Футбольна асоціація Англії (FA) висунула обвинувачення проти форварда Ліверпуля Даніеля Старріджа через порушення правил щодо ставок на матчі.

Форварда англійського Ліверпуля Даніеля Старріджа звинуватили у тому, що він робив ставки на два матчі під егідою FA (Футбольна асоціація Англії).

Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Відзначається, що футболіст двічі порушував правила у січні 2018 року. На які саме матчі робив ставки Старрідж не повідомляється.

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29-річний футболіст повинен відповісти на обвинувачення до 20 листопада.

Мерсисайдський клуб миттєво відреагував на звинувачення FA, щодо свого футболіста:

— Даніель погодився співпрацювати зі слідством у цій справі і запевнив клуб, що не відступиться від свого рішення. Старрідж заявив, що ніколи не робив ставок на матчі.

Серед потенційних санкцій, які загрожують Старріджу не лише грошовий штраф, але й тривала дискваліфікація.

Нагадаємо, Ліверпуль сенсаційно поступився на виїзді Црвені Звезді у матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Фото: Daniel Sturridge.

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