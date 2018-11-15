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Роналду обручился с Джорджиной Родригес

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду обручился со своей девушкой Джорджиной Родригес.

Футболист Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду попросил свою девушку — испанскую модель Джорджину Родригес выйти за него замуж.

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Об этом сообщает британское издание The Mirror.

В ответ на предложение, испанская красавица сказала “да”. По информации издания, Джорджина уже начала искать свадебное платье.

 

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About last night! Amazing dinner at @zelalondon

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Впервые об отношениях Роналду и Родригес стало известно в конце 2016 года.

Сейчас пара проживает в гражданском браке в Италии и имеет общую годовалую дочь Алану Мартину. Также 32-летний футболист имеет еще троих детей от суррогатных матерей.

Ранее Криштиану Роналду обогнал Селена Гомес по количеству подписчиков в соцсети Instagram.

Фото: Georgina Rodríguez.

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