Форвард Ювентуса Криштиану Роналду обручился со своей девушкой Джорджиной Родригес.
Футболист Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду попросил свою девушку — испанскую модель Джорджину Родригес выйти за него замуж.
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Об этом сообщает британское издание The Mirror.
В ответ на предложение, испанская красавица сказала “да”. По информации издания, Джорджина уже начала искать свадебное платье.
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Впервые об отношениях Роналду и Родригес стало известно в конце 2016 года.
Сейчас пара проживает в гражданском браке в Италии и имеет общую годовалую дочь Алану Мартину. Также 32-летний футболист имеет еще троих детей от суррогатных матерей.
Ранее Криштиану Роналду обогнал Селена Гомес по количеству подписчиков в соцсети Instagram.
Фото: Georgina Rodríguez.