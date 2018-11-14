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Защитник Милана извинился за фото с Роналду и обнаженным Кьеллини

Футболист итальянского Милана Рауль Белланова извинился перед капитаном туринского Ювентуса за его обнаженное фото.

18-летний футболист Милана Рауль Белланова после матча 12-го тура Серии А с Ювентусом сделал совместное фото с форвардом бьянконери Криштиану Роналду в раздевалке туринцев. В этот момент в кадр попал капитан Старой сеньоры Джорджо Кьеллини, который как раз переодевался.

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По словам Беллановы он не публиковал снимок ни в одной из социальных сетей:

— Я глубоко извиняюсь за фото, которое появляется в социальных сетях в последнее время. Прежде всего приношу извинения Джорджо Кьеллини. Я не хотел, чтобы так получилось. Уверяю его и болельщиков в том, что я хотел сделать фото с великим чемпионом Роналду.

Также футболист отметил, что он лишь поделился снимком в мессенджере со своими друзьями, которые и “слили” соответствующее фото.

Сам матч закончился победой Ювентуса над Миланом со счетом 2:0.

Ранее в Англии в честь Роналду выпустили эротическое печенье.

Фото: Raoul Bellanova.

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