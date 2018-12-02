В Лос-Анджелесе на арене Staples Center прошел бой между Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри, который закончился ничьей.

Спустя 12 раундов бой завершился ничьей, пишет sport.ua.

Фьюри два раза был в нокдауне, но смог пройти все 12 раундов с Уайлдером.

В последнем раунде британец нашел в себе силы подняться из нокдауна.

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По очкам Фьюри шел на равных с Уайлдером.

После длительного обсуждения судьи пришли к компромиссному решению.

По итогам 12 раундов была присуждена ничья — 115:111, 110:114, 113:113.

Пояс чемпиона мира остался у Деонтея Уайлдера.

К слову, украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона в 11 раунде.

Фото: showtimeboxing/Twitter.