Пятикратная олимпийская чемпионка Мисси Франклин объявила о завершении карьеры.

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Мисси Франклин сообщила о завершении карьеры.

Об этом 23-летняя американка написала на своей странице в соцсети Instagram.

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Причиной такого раннего завершения профессиональной карьеры пловчихи стали проблемы со здоровьем. Франклин страдает от тяжелого хронического тендинита плечевого сустава.

— Мне понадобилось много времени, чтобы принять решение, но сейчас я готова. Не хочу страдать каждый день от боли, хочу стать женой и матерью.

Также спортсменка добавила, что это решение стало самым тяжелым в ее жизни.

На олимпийских играх 2012 года в Лондоне Мисси Франклин выиграла 4 золотые медали и одну бронзовую, а на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро она добавила еще одну золотую награду в свою копилку.

Напомним, украинец Михаил Романчук одержал победу в финальном заплыве на 1500 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в китайском Ханчжоу.

Фото: Missy Franklin.