Украинская певица Мика Ньютон впервые за 13 лет дала большое интервью. Артистка откровенно рассказала о борьбе с раком яичника, потере беременности после ЭКО, поддержке мужа и призналась, что сейчас ей снова нужно пройти биопсию.

Мика Ньютон о борьбе с раком

Певица рассказала, что обратилась к гинекологу, когда начала планировать беременность. По ее словам, анализы были хорошими, однако во время УЗИ врач обнаружила большую кисту, из-за которой пришлось срочно делать операцию.

После операции гистология подтвердила рак яичника. Во время следующего вмешательства врачи заподозрили, что болезнь могла перейти в третью стадию. Самым тяжелым, признается Мика, стала неделя ожидания окончательных результатов.

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— Это была самая тяжелая неделя в моей жизни. Это когда тебе пришли и сказали: “У тебя третья стадия”. Просто уже все в глаза и все очень плохо. То есть тут уже мы будем бороться за жизнь, — вспомнила артистка.

Дополнительные исследования показали, что рак не распространился. Врачи подтвердили первую стадию заболевания, однако певице все равно пришлось перенести еще одну операцию.

Мика Ньютон о выкидыше после ЭКО

После лечения и операции певица решилась на ЭКО. Это произошло в тот самый день, когда ее муж Крис повез на операцию их лабрадора Моцарта, у которого также диагностировали рак.

— Я звоню в больницу, говорю: “Мне плохо, дайте мне любое обезболивающее”. Они отвечают: “Езжайте к нам срочно”. Это было ужасно: очень сильное кровотечение, которое невозможно было остановить. А потом врач дала мне баночку и сказала: “Можешь поймать эмбрион, чтобы мы отправили его на исследование”. Я смотрю и думаю: “Как в этом ужасе его искать?”. И ты понимаешь, что это твой ребенок… Я сказала, что не знаю, смогу ли, но попробую, если это поможет, — рассказала Мика Ньютон.

На следующий день после потери беременности певица, по ее словам, впервые в жизни почувствовала зависть к женщинам, у которых есть дети. Однако она заставила себя справиться с этими эмоциями и продолжила путь к материнству.

Артистка рассказала, что вместе с мужем они потратили более $30 тыс. на попытки ЭКО. Врачи также предлагали использовать донорскую яйцеклетку, однако супруги отказались от этого варианта.

Сейчас Мика и Крис рассматривают возможность усыновления. По словам певицы, они хотели бы подарить семью ребенку именно из Украины.

Мика Ньютон о повторной биопсии

Певица призналась, что пережить болезнь ей помогли муж, психолог и поддержка близких. Именно Крис, по ее словам, убедил ее вернуться на сцену после длительного перерыва.

В то же время борьба за здоровье для артистки продолжается. Мика рассказала, что перед приездом в Украину врачи сообщили ей о необходимости повторной биопсии. Об этом она раньше не говорила публично, однако решила не отменять концерты и приехать к украинским поклонникам.

Также Мика Ньютон предостерегла от равнодушного отношения к собственному здоровью, а еще хуже — самолечения. Она в очередной раз призвала не игнорировать тревожные симптомы и регулярно проходить обследования, ведь раннее выявление болезни значительно повышает шансы на выздоровление.

Фото: скриншот из интервью

Источник : Рамина Эсхакзай

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