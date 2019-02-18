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Где смотреть Лион – Барселона

Прямую трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Лионом и Барселоной покажет телеканал Футбол 2.

Фелипе Коутиньо

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Лион дома сыграет с каталонской Барселоной. Матч пройдет 19 февраля в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

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Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Ранее Факты ICTV писали, что Барселона разгромила Севилью в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

Фото: David Aliaga/MB Media/Getty Images.

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