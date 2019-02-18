Прямую трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Лионом и Барселоной покажет телеканал Футбол 2.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Лион дома сыграет с каталонской Барселоной. Матч пройдет 19 февраля в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.
Начало матча в 22:00.
Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.Читайте: Лига чемпионов: календарь и результаты матчей Незасчитанный гол и напряженный второй тайм: Реал Мадрид победил Аякс ПСЖ уверенно победил Манчестер Юнайтед в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.
Ранее Факты ICTV писали, что Барселона разгромила Севилью в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.
Фото: David Aliaga/MB Media/Getty Images.