Прямую трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между Лионом и Барселоной покажет телеканал Футбол 2.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Лион дома сыграет с каталонской Барселоной. Матч пройдет 19 февраля в Лионе на стадионе Парк Олимпик Лион.

Начало матча в 22:00.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Ранее Факты ICTV писали, что Барселона разгромила Севилью в ответном матче 1/4 финала Кубка Испании.

Фото: David Aliaga/MB Media/Getty Images.