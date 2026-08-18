Украинские удары по целям вглубь территории России стали одним из ключевых факторов, вызывающих беспокойство среди россиян. В то же время, такие атаки ослабляют экономические возможности РФ и создают проблемы для военной логистики на временно оккупированных территориях Украины.

Deepstrike-операции все больше беспокоят россиян

По данным ГУР, украинские удары вглубь территории России стали одной из проблем, наиболее беспокоящих россиян. В то же время, такие атаки влияют на экономику РФ и военную логистику оккупационных войск.

Об этом в интервью РБК-Украина заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Он также заявил, что украинские удары на большие расстояния уже занимают второе место среди проблем, которые наиболее волнуют население России. Первой остается ситуация с уровнем жизни.

Он подчеркнул, что атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы оказывают не только военный, но и экономический эффект. В частности, они сокращают доходы российского бюджета и крупного бизнеса, а также усложняют экспорт сырой нефти.

Скибицкий обратил внимание, что появление украинских deepstrike-операций среди основных тем в российских социологических опросах само по себе демонстрирует масштаб их влияния на общество.

Как украинские удары влияют на военную логистику РФ

Отдельное направление украинских операций касается ударов на среднюю дальность. По словам представителя ГУР, они существенно усложняют обеспечение российских войск в Крыму и других оккупированных территориях юга Украины.

Украинские подразделения поражают российские радиолокационные станции, комплексы противовоздушной обороны, а также элементы систем управления войсками и вооружением.

Уничтожение подобных целей ослабляет российскую оборону и создает лучшие условия для дальнейших точных ударов по военной инфраструктуре противника.

По оценке Скибицкого, в нынешних условиях подобная тактика остается одним из наиболее эффективных способов противодействия России, которая имеет значительное преимущество в ресурсах и военном потенциале.

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