Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до 33%, что стало самым низким показателем за время его президентства. На поддержку американского лидера давят война с Ираном, опасения по поводу ее затягивания и рост цен на бензин.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos.

Рейтинг Трампа упал до 33%: что показал опрос

По результатам опроса, 64% американцев негативно оценивают работу Дональда Трампа на посту президента. При этом в начале августа рейтинг одобрения американского президента составлял 35%.

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Нынешние 33% являются самым низким показателем за его второй президентский срок и соответствуют антирекорду первого срока, зафиксированному в декабре 2017 года.

Журналисты обратили внимание на то, что когда Трамп вернулся в Белый дом в 2025 году, его деятельность одобряли чуть менее половины американцев.

Отмечается, что война в Иране повлияла на поставки нефти через Ормузский пролив и привела к стремительному росту цен на бензин в США.

Также опрос показал, что около 80% американцев считают участие США в войне с Ираном слишком затянувшимся. В частности, такого мнения придерживаются 87% сторонников Демократической партии и 71% республиканцев. В то же время лишь 16% респондентов ожидают, что конфликт может завершиться в течение нескольких недель.

В Reuters напомнили, что Трамп во время предвыборной кампании обещал избегать затяжных войн, а после начала боевых действий заявлял, что конфликт с Ираном продлится всего несколько недель.

Однако лишь каждый пятый опрошенный американец сейчас считает, что участие США в войне оправдано. Даже среди республиканцев такого мнения придерживается лишь около половины респондентов.

На фоне роста цен на топливо Трамп заявил во время политического митинга в Гарден-Сити в штате Нью-Йорк, что американцам стоит согласиться на дополнительные расходы ради недопущения появления ядерного оружия у Ирана.

– Платить немного больше за бензин – это оправданная цена, – заявил президент США.

Почему война и экономика могут стать проблемой для республиканцев

Падение рейтинга Трампа происходит за несколько месяцев до промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября. Республиканцы будут пытаться сохранить незначительное большинство в Палате представителей, тогда как демократы рассчитывают укрепить свои позиции и в Сенате.

Одним из тревожных сигналов для Республиканской партии стало изменение отношения американцев к экономической политике.

Впервые примерно за десятилетие избиратели начали считать демократов более способными управлять экономикой. По последним данным, 38% опрошенных отдают предпочтение экономическому подходу демократов, а 35% — республиканцев.

Демократы также получили преимущество в вопросе контроля за стоимостью жизни, что становится все более важным на фоне подорожания топлива.

В то же время сокращается и традиционное преимущество республиканцев в вопросах иммиграции. Их подход поддерживают 40% зарегистрированных избирателей, а политику демократов — 38%.

Разница составляет всего 2 процентных пункта. Для сравнения: в январе 2025 года республиканцы опережали демократов в вопросе иммиграции на 26 пунктов.

Опрос Reuters/Ipsos проводился онлайн в течение четырех дней среди 1 166 взрослых американцев. Статистическая погрешность составляет около 3 процентных пунктов.

Напомним, что, согласно данным майских опросов, опубликованных изданием The Economist, Дональд Трамп стал самым непопулярным президентом США с момента начала проведения соответствующих исследований в 2009 году.

Источник : Reuters

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