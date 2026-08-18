Ночью российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру города Херсон.

Боеприпас в детской кроватке: последствия ночной атаки российских дронов

Как сообщила полиция Херсонской области, один из вражеских дронов атаковал частный дом в Центральном районе Херсона. Боеприпас влетел через окно в комнату и упал прямо в детскую кроватку, где в этот момент спал двухлетний мальчик.

К счастью, ребенок чудом не пострадал. Мать вместе с сыном сразу отправились в больницу, расположенную неподалеку. На данный момент угрозы их жизни нет.

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Полицейские совместно с волонтерами помогают организовать эвакуацию семьи в другой город. Правоохранители изъяли боеприпас с детской кроватки и задокументировали последствия очередной атаки российских войск как военное преступление.

Правоохранители еще раз призывают семьи с детьми не медлить с эвакуацией с территорий, регулярно находящихся под вражескими обстрелами. Даже собственный дом, к сожалению, не гарантирует безопасности во время таких атак, отмечают они.

Напомним, что 12 августа в Херсоне российские войска атаковали беспилотниками Shahed Центральный район, в результате чего погибли два человека и пострадали еще двое людей.

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