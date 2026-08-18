Боеприпас залетел в детскую кроватку, где спал 2-летний мальчик: Россия атаковала Херсон дронами
- В Херсоне во время российской атаки боеприпас влетел через окно в комнату и упал прямо в детскую кроватку.
- Там был двухлетний мальчик.
- В полиции Херсонской области рассказали детали того, что произошло и призвали не медлить с эвакуацией с территорий, которые регулярно находятся под вражескими обстрелами.
Ночью российские войска снова атаковали гражданскую инфраструктуру города Херсон.
Боеприпас в детской кроватке: последствия ночной атаки российских дронов
Как сообщила полиция Херсонской области, один из вражеских дронов атаковал частный дом в Центральном районе Херсона. Боеприпас влетел через окно в комнату и упал прямо в детскую кроватку, где в этот момент спал двухлетний мальчик.
К счастью, ребенок чудом не пострадал. Мать вместе с сыном сразу отправились в больницу, расположенную неподалеку. На данный момент угрозы их жизни нет.
Полицейские совместно с волонтерами помогают организовать эвакуацию семьи в другой город. Правоохранители изъяли боеприпас с детской кроватки и задокументировали последствия очередной атаки российских войск как военное преступление.
Правоохранители еще раз призывают семьи с детьми не медлить с эвакуацией с территорий, регулярно находящихся под вражескими обстрелами. Даже собственный дом, к сожалению, не гарантирует безопасности во время таких атак, отмечают они.
Напомним, что 12 августа в Херсоне российские войска атаковали беспилотниками Shahed Центральный район, в результате чего погибли два человека и пострадали еще двое людей.