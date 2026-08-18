Россия получила от КНДР баллистические ракеты и готовится принять значительное количество северокорейских военнослужащих для участия в войне против Украины.

Об этом сообщает ВВС.

КНДР усиливает участие в войне РФ против Украины

По информации украинской военной разведки, по состоянию на август 2026 года на территории РФ находятся около 8,5 тыс. военнослужащих из Северной Кореи. Их объединили в четыре бригады, которые входят в состав российской группировки войск Север.

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Как отмечает ГУР, эти военнослужащие в настоящее время не принимают активного участия в боевых действиях. Их задача заключается в прикрытии государственной границы РФ. Средний возраст военнослужащих КНДР составляет до 30 лет.

Северокорейский контингент на территории РФ находится на ротационной основе. Общее количество военнослужащих, которых привлекали к этому, составляет 23-25 тыс. человек.

Безвозвратные потери корейского военного контингента достигают до 3 тыс. человек. Из них санитарные потери составляют до 1,5 тыс.

Украина заявляет, что КНДР передала России партию баллистических ракет и готовится отправить новый большой контингент военнослужащих.

Сколько военнослужащих КНДР находится на территории РФ

— Сегодня, согласно нашей информации, на территории Российской Федерации может быть развернуто от 30 тыс. до 50 тыс. северокорейских солдат. Мы внимательно следим за такой ситуацией. Потому что это, прежде всего, присутствие иностранцев на территории России и поддержка РФ в войне, — сказал в интервью ВВС заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

У разведки нет данных о направлении северокорейских военнослужащих для участия в боевых действиях в Украине.

— У нас нет каких-либо документов, планов Российской Федерации относительно развертывания этого подразделения (солдат КНДР, — Ред.) на нашей территории. Потому что что это означает? Это реальное участие третьей страны в войне на нашей территории, — заявил заместитель начальника ГУР.

По его словам, привлечение военнослужащих КНДР даст Пхеньяну возможность получить реальный боевой опыт ведения современной войны. Речь идет, в частности, об использовании беспилотников.

Северная Корея благодаря сотрудничеству с Россией смогла усовершенствовать технологии производства баллистических ракет.

Что касается России, то привлечение большого контингента северокорейских военнослужащих для прикрытия границы даст ей возможность перебросить собственные силы и увеличить группировку армии РФ на территории Украины.

Напомним, 8 августа Владимир Зеленский заявил, что РФ приняла решение разместить на своей территории от 30 до 50 тыс. граждан Северной Кореи.

По словам президента, КНДР использует войну России против Украины для изучения современных методов ведения боевых действий.

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